Tottenham - Chelsea: 6-5

iki dev kulüp, Tottenham Hotspur ile Chelsea İngiltere Lig Kupası'nda kozlarını paylaştı. Son 16 turundaki nefes kesen maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi ve direkt penaltı atışlarına geçildi. Penaltıları 5-4 kazanan Tottenham tur atladı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Chelsea'nin golünü 19. dakikada T. Werner kaydetti. Tottenham'da ise golü 83. dakikada Lamela kaydetti.

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI İLK 11'LERİ

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Tanganga, Aurier, Reguilon, Gedson, Ndombele, Sissoko, Bergwijn, Lamela.

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Chilwell, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Mount, Werner, Giroud.

Jorginho'nun Chelsea'deki En İyi Anları