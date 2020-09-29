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29.09.2020 - 20:04 |

Tottenham - Chelsea: 6-5

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Tottenham Hotspur ile Chelsea karşı karşıya geldi. Müsabakanın 90 dakikası 1-1 sona ererken penaltılarla 5-4 tur atlayan taraf Tottenham oldu

Tottenham - Chelsea: 6-5
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iki dev kulüp, Tottenham Hotspur ile Chelsea İngiltere Lig Kupası'nda kozlarını paylaştı. Son 16 turundaki nefes kesen maçın 90 dakikası 1-1 sona erdi ve direkt penaltı atışlarına geçildi. Penaltıları 5-4 kazanan Tottenham tur atladı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda Chelsea'nin golünü 19. dakikada T. Werner kaydetti. Tottenham'da ise golü 83. dakikada Lamela kaydetti.

 

Tottenham - Chelsea: 6-5

 

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI İLK 11'LERİ

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Dier, Tanganga, Aurier, Reguilon, Gedson, Ndombele, Sissoko, Bergwijn, Lamela.

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Chilwell, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Mount, Werner, Giroud.

Tottenham - Chelsea: 6-5

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