Tottenham, Federasyon Kupası'nda tur atladı

Tottenham, kupanın 4. tur ikinci maçında Southampton'ı ağırladı.

Ev sahibi ekibinin gollerini, 12. dakikada Tanguy Ndombele, 78. dakikada Lucas Moura ve 87. dakikada Heung-Min Son atarken, Southampton'da 34. dakikada Shane Long ve 72. dakikada Danny Ings ağları sarsan futbolcular oldu.

Tottenham, 5. tur mücadelesinde Norwich City ile karşılaşacak.