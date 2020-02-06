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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Tottenham, Federasyon Kupası'nda tur atladı
06.02.2020 - 01:14 | | İSTANBUL (AA)

Tottenham, Federasyon Kupası'nda tur atladı

İngiltere Federasyon (FA) Kupası 4. tur eşleşmesinde Southampton ile karşılaşan Tottenham, rakibini 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Tottenham, Federasyon Kupası'nda tur atladı

Tottenham, kupanın 4. tur ikinci maçında Southampton'ı ağırladı.

Ev sahibi ekibinin gollerini, 12. dakikada Tanguy Ndombele, 78. dakikada Lucas Moura ve 87. dakikada Heung-Min Son atarken, Southampton'da 34. dakikada Shane Long ve 72. dakikada Danny Ings ağları sarsan futbolcular oldu.

Tottenham, 5. tur mücadelesinde Norwich City ile karşılaşacak.

 

Tottenham, Federasyon Kupasında tur atladı

 

 

 

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