Tottenham - Manchester United maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Tottenham'ı salgın arası öncesi çok kötü halde bırakmıştık. Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, Federasyon Kupası... Hepsi kötü gidiyordu, son 6 resmi maçtan sadece 1 beraberlik çıkartabilmişlerdi! Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım yüzünden ceza alan Dele Alli ile sakatlığı bulunan Giovani Lo Celso maç kadrosunda olmayacak. Harry Kane iyileşti, Heung-min Son ülkesine gidip askerlik yaptı ve geldi, hücumu tamamlayacak son isim de muhtemelen Lucas Moura olacak.

Manchester United ise derbi zaferiyle morallenmiş, ardından da UEFA Avrupa Ligi'nde farklı bir LASK Linz galibiyetine imza atmıştı. TD Ole Gunnar Solskjaer, Fred ve Nemanja Matic ile orta alanda güzel bir uyum yakalamıştı ancak sakatlıktan dönen Paul Pogba'nın Bruno Fernandes arkasındaki performansının da nasıl olacağını herkes merak ediyor. Scott McTominay'in hafif bir sakatlığı var ama maç kadrosunda yerini alacak, salgın arası iyileşen Marcus Rashford ilk 11'de olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Salgın arası öncesinde Manchester United'ın ligde oynadığı son 6 deplasman maçı "2.5 ALT" bitmişti.

- Salgın arası öncesinde Tottenham, iç sahada oynadığı son 10 maçın sadece 5'ini kazanabilmişti. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Manchester United kazandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester United kazanır" oldu! %21'lik kesim salgın arası öncesi son lig maçında Manchester City'yi deviren United'a güveniyor... %18'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU M. FEVZİ TANIRLI’NIN TERCİHİ İSE

3 Lig, 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 kupa olmak üzere ara öncesindeki son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen Mourinho’nun takımı Tottenham, Mourinho’nun eski takımı Man Utd’ı evinde ağırlıyor. Man Utd ise Solskjaer ile soru işaretli süreçler çok geçirdi ama son dönemdeki yükseliş, Man City galibiyeti derken toparlandı. Son 5 Premier Lig maçının dördünde gol yemediler.Bu kadar çalkantıya rağmen Man Utd hala Şampiyonlar Ligi şansını sürdürüyor. Ev sahibinde Dele Alli’nin pandemi döneminde aldığı 1 maçlık ceza var. Onun dışında iki takımda kritik eksik yok. Maçın hakemi Jonathan Moss. Bu sezon maç başına sarı kart ortalaması 3.85. Tipik bir 2,3 gol maçı.