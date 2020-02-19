Tottenham-RB Leipzig: 0-1

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Tottenham ile RB Leipzig karşılaştı.

Maçta çok ekili bir oyun ortaya koyan Alman ekibi 58. dakikada Werner'in penaltı golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı haftaya oynanacak.

Maçın özeti Skorer farkıyla sizlerle...





İKİ TAKIMIN 11'İ



Tottenham : Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Ndombele, Lo Celso, Lucas, Alli, Bergwijn



RB Leipzig : Gulacsi, Klostermann, Halstenberg, Mukiele, Angelino, Ampadu, Laimer, Sabitzer, Nkunku, Schick, Werner





