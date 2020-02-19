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19.02.2020 - 23:00 |

Tottenham-RB Leipzig: 0-1

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı yaşanıyor... RB Leipzig deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Tottenham-RB Leipzig: 0-1

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Tottenham ile RB Leipzig karşılaştı.

Maçta çok ekili bir oyun ortaya koyan Alman ekibi 58. dakikada Werner'in penaltı golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı haftaya oynanacak.

Maçın özeti Skorer farkıyla sizlerle...

Tottenham-RB Leipzig: 0-1

İKİ TAKIMIN 11'İ

Tottenham : Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Ndombele, Lo Celso, Lucas, Alli, Bergwijn

RB Leipzig : Gulacsi, Klostermann, Halstenberg, Mukiele, Angelino, Ampadu, Laimer, Sabitzer, Nkunku, Schick, Werner


Tottenham-RB Leipzig: 0-1

 

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