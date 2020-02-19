19.02.2020 - 23:00 |
Tottenham-RB Leipzig: 0-1
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı yaşanıyor... RB Leipzig deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Tottenham ile RB Leipzig karşılaştı.
Maçta çok ekili bir oyun ortaya koyan Alman ekibi 58. dakikada Werner'in penaltı golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.
Bu karşılaşmanın rövanşı haftaya oynanacak.
Maçın özeti Skorer farkıyla sizlerle...
İKİ TAKIMIN 11'İ
Tottenham : Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Ndombele, Lo Celso, Lucas, Alli, Bergwijn
RB Leipzig : Gulacsi, Klostermann, Halstenberg, Mukiele, Angelino, Ampadu, Laimer, Sabitzer, Nkunku, Schick, Werner