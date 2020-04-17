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17.04.2020 - 14:28 | | DHA

Tottenham ve City, Semedo için fırsat kolluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Tottenham Hotspur, Barcelona'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunduğu sağ bek Nelson Semedo'yu transfer etmek için fırsat kolluyor.

Tottenham ve City, Semedo için fırsat kolluyor

Premier Lig ekipleri, Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Portekizli oyuncu Nelson Semedo için harekete geçti. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre; Semedo'nun Barcelona'dan düzenli olarak oynama garantisi istemesi sonrasında taraflar arasında sözleşme uzatma görüşmeleri dururken, İngiliz ekipleri Tottenham ve Manchester City, oyuncu için nabız yoklamaya başladı. İspanyol ekibi, Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Semedo'yu 2024 yılına kadar kulüpte tutmak istiyor. Ancak Portekizli savunmacıyı ikna etmekte zorlanıyor.

26 yaşındaki bek oyuncusu bu sezon Barcelona formasıyla 29 maçta görev aldı. Semedo, bu karşılaşmalarda 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Tottenham ve City, Semedo için fırsat kolluyor

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