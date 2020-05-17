Tottenham’ın ‘virüs’ savaşı

Mourinho’dan sunum

İngiltere’de Premier Lig için artık geri sayıma geçilirken Tottenham’da koronavirüs planları dikkat çekiyor. Kulüp hem tesislerde hem statta tüm çalışmaları sıkı tutuyor. Sürecin başından beri Londra’da gönüllü çalışan Jose Mourinho, virüs ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili seminerler aldığını açıkladı. Futbolcularına koronavirüs toplantılarıyla hem hastalığı hem de uyulması gereken kuralların anlatılacağını aktardı.



Sağlık desteğine devam

Ulusal Sağlık Servisi için açılan Tottenham Stadı’nda düzen bozulmayacak, seyircisiz maçlar sayesinde test ve ilaç merkezleri korunacak. Takımın idmanlarını yaptığı ‘Hotspur Way’ ise koronavirüse göre dizayn edildi. Özel bir koronavirüs test noktası oluşturuldu. Tesisteki her yere yazılarla neler yapılması gerektiği açıklandı, işaretler eklendi. İlk önce sakat futbolcular çalışmalara geldi ve tedavileri ayrı bir alana alındı.

İsveç futbola dönmek istiyor

İsveç Profesyonel Futbol Ligleri (SEF), sağlık bakanlığına çağrıda bulunarak koronavirüs nedeniyle durdurulan liglerin 14 Haziran’da başlamasını istediklerini açıkladı. SEF, kulüplerin iflas, çalışanlarının da işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatıp, “Sezonun 14 Haziran’da başlayabilmesi için gereken tüm tedbirler alındı. Alışveriş merkezleri ve lokantaların, yönergelere uymak koşuluyla açılmasına izin veriliyor. Fakat boş tribünlere karşı 11’e 11 futbol oynanamıyor. Mantık bunun neresinde?” ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid Real Zaragoza'yı 4-0 Mağlup Etti