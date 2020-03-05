Tottenhamlı Eric Dier tribünlere çıkarak kavgaya karıştı

Tottenham'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Eric Dier, Norwich maçı sonrası tribünlere çıktı ve kavgaya karıştı.

Tottenham'ın İngiliz defansif orta saha oyuncusu Eric Dier'in tribünde kardeşinin kavgaya karıştığını görünce tribünlere çıktığı bildirildi. Tribünlere çıkarken, 'O benim kardeşim' diye bağırdığı görüldü.

Tottenham'ın teknik patronu Mourinho'ya göre tribünden bir kişi Eric Dier'a olumsuz sözler söyledi. O kişinin yanında olan Eric Dier'ın kardeşi bu sözlere karşı çıktı ve aralarında kavga başladı. Kardeşinin kavgaya karıştığını gören Eric Dier ise tribünlere çıktı.

Maç sonu açıklamasında Mourinho, "Eric, bir profesyonelin yapmaması gereken şeyi yaptı. Ancak, eğer ailenizden birine saldırıldığını görüyorsanız sakin olamazsınız. Yine de yaptığı yanlıştı." ifadelerini kullandı.