Tottenhamlı Eric Dier tribünlere çıkarak kavgaya karıştı
İngiltere FA Cup 5. tur mücadelesinde Tottenham ile Norwich City karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltı atışlarıyla Norwich City kazandı ancak geceye damga vuran Tottenham'ın yıldız oyuncusu Eric Dier'di...
Tottenham'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Eric Dier, Norwich maçı sonrası tribünlere çıktı ve kavgaya karıştı.
Tottenham'ın İngiliz defansif orta saha oyuncusu Eric Dier'in tribünde kardeşinin kavgaya karıştığını görünce tribünlere çıktığı bildirildi. Tribünlere çıkarken, 'O benim kardeşim' diye bağırdığı görüldü.
Tottenham'ın teknik patronu Mourinho'ya göre tribünden bir kişi Eric Dier'a olumsuz sözler söyledi. O kişinin yanında olan Eric Dier'ın kardeşi bu sözlere karşı çıktı ve aralarında kavga başladı. Kardeşinin kavgaya karıştığını gören Eric Dier ise tribünlere çıktı.
Maç sonu açıklamasında Mourinho, "Eric, bir profesyonelin yapmaması gereken şeyi yaptı. Ancak, eğer ailenizden birine saldırıldığını görüyorsanız sakin olamazsınız. Yine de yaptığı yanlıştı." ifadelerini kullandı.