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21.02.2020 - 07:00 |

Tour of Antalya'da ilk etap Raim’in

Tour of Antalya'nın Antalya-Antalya etabını Israel Start-Up Nation Takımı’ndan Mihkel Raim 3 saat 22 dakika 45 saniye ile kazandı.

Tour of Antalya'da ilk etap Raim’in

ONUR DİNÇER

Tour of Antalya, 23 ülkeden 29 takım ve 173 bisikletçinin katılımıyla dün start aldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve turun ana sponsoru olan AKRA Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut’un damalı bayrağı sallamasıyla dev mücadeleyi başlattı.Organizasyonda Antalya-Antalya etabını Israel Start-Up Nation Takımı’ndan Mihkel Raim 3 saat 22 dakika 45 saniye ile kazandı. Raim hem sarı hem de magente renkli mayoyu giymeyi başardı. Vitaly Buts ise turuncu mayoyu kaptı. Tura 165.3 kilometrelik Kemer-Antalya etabı ile devam edilecek

Tour of Antalyada ilk etap Raim’in

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