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19.05.2020 - 22:40 | |   TRABZON (AA) -

Trabzon'da milli sporcular İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Trabzon'da çeşitli branşlardaki yaklaşık 50 milli sporcu, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Trabzon'da milli sporcular İstiklal Marşı'nı seslendirdi
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki Beşirli Spor Kompleksi'nde program organize edildi.

Ay-yıldızlı forma giyinen sporcular, açık ve kapalı tenis kortlarında iki grup halinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske takarak ve sosyal mesafeyi gözeterek birlikte İstiklal Marşı'nı okudular.

Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan sporcular arasında, bir süre önce Kovid 19'u yenen dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli de yer aldı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, Sporcu Eğitim Merkezi, olimpik ve paralimpik havuz sporcularının da yer aldığı programa, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi, Ortahisar Gençlik ve Spor Müdürü Ecvet Kurt ve antrenörler katıldı.

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