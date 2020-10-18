Trabzon'da Newton'u yerden yere vurdular: 'Evine dön'

Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor'un mağlubiyetinin ardından teknik direktör Eddie Newton ve futbolcuları eleştirdi.

Karadeniz Gazetesi "Ucuz adamlarını da al ülkene git; Go home Newton (Evine dön)", Taka Gazetesi, "Bordo-mavililer tel tel döküldü; Fırtına tat vermiyor", Günebakış Gazetesi "Bordo-mavililer ligde gol atamayan Başakşehir'e mağlup oldu", "Bu ne hal Trabzon", Kuzey Ekspres Gazetesi "Trabzonsporlu futbolcular, ne mücadele ettiler ne pozisyona girdiler, sahada sadece gezdiler", "Victor Hugo; sefiller", Sonnokta Gazetesi de, "Allahım sen bize dayanma gücü ver; Ölü dirilticisi" başlıklarını kullandı.