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18.10.2020 - 15:57 | | TRABZON,(DHA)-

Trabzon'da Newton'u yerden yere vurdular: 'Evine dön'

Trabzon'da yerel gazeteler Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından teknik direktör Eddie Newton ve futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

Trabzon'da Newton'u yerden yere vurdular: 'Evine dön'
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Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor'un mağlubiyetinin ardından teknik direktör Eddie Newton ve futbolcuları eleştirdi.

Karadeniz Gazetesi "Ucuz adamlarını da al ülkene git; Go home Newton (Evine dön)", Taka Gazetesi, "Bordo-mavililer tel tel döküldü; Fırtına tat vermiyor", Günebakış Gazetesi "Bordo-mavililer ligde gol atamayan Başakşehir'e mağlup oldu", "Bu ne hal Trabzon", Kuzey Ekspres Gazetesi "Trabzonsporlu futbolcular, ne mücadele ettiler ne pozisyona girdiler, sahada sadece gezdiler", "Victor Hugo; sefiller", Sonnokta Gazetesi de, "Allahım sen bize dayanma gücü ver; Ölü dirilticisi" başlıklarını kullandı.

Trabzonda Newtonu yerden yere vurdular: Evine dön

 

 

 

 

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