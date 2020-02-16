Trabzonspor 298 haftalık hasreti bitirme peşinde!
Trabzonspor, ligde ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Demir Grup Sivasspor’u konuk ederken, liderlik hesapları yapmaya başladı
Trabzonspor, ligde ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Demir Grup Sivasspor’u konuk ederken, liderlik hesapları yapmaya başladı. Bordo-mavililer, rakibini yenmesi halinde 298 haftalık liderlik hasretini sonlandıracak.
Ligde bir maç eksiğiyle 41 puanı bulunan Karadeniz ekibi, kırmızı-beyazılları mağlup etmesi halinde, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 43’e yükselterek ilk sıraya yükselen Medipol Başakşehir’den liderliği devralacak. Trabzonspor, ligin 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü’nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapayamamıştı. Aytemiz Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.
Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı. Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011’de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapayamadı.
Trabzonspor Gençlerbirliği Maçının Hikayesi