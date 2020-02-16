Trabzonspor 298 haftalık hasreti bitirme peşinde!

Trabzonspor, ligde ilk yarıyı lider olarak tamamlayan Demir Grup Sivasspor’u konuk ederken, liderlik hesapları yapmaya başladı. Bordo-mavililer, rakibini yenmesi halinde 298 haftalık liderlik hasretini sonlandıracak.



Ligde bir maç eksiğiyle 41 puanı bulunan Karadeniz ekibi, kırmızı-beyazılları mağlup etmesi halinde, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 43’e yükselterek ilk sıraya yükselen Medipol Başakşehir’den liderliği devralacak. Trabzonspor, ligin 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü’nü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapayamamıştı. Aytemiz Alanyaspor, haftayı 17 puanla lider, Trabzonspor ise 15 puanla 2. sırada tamamlamıştı.



Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider kapamıştı. Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011’de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe’ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapayamadı.

Trabzonspor Gençlerbirliği Maçının Hikayesi