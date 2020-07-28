Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Kupası finali hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Trabzonspor Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonu belirleyecek zorlu maçın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerini haberimizin içinde bulabilirsiniz...



TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Da Costa, Novak, Ndiaye, Sosa- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Sörloth



Alanyaspor : Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse