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28.07.2020 - 21:53 |

Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Kupası finali hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda beklenen final geldi çattı. Son olarak Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükselen Trabzonspor ile zorlu derbilerde Antalyaspor'u elemeyi başaran Alanyaspor, kupa için karşı karşıya geliyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Trabzonspor Alanyaspor mücadelesi öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...

Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye Kupası finali hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...
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Trabzonspor Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonu belirleyecek zorlu maçın saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerini haberimizin içinde bulabilirsiniz...

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor :  Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Da Costa, Novak, Ndiaye, Sosa- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Sörloth

Alanyaspor : Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

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