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28.05.2020 - 13:44 | | Radyospor

Son dakika | Trabzonspor, Aly Malle ile anlaştı! Resmi açıklama...

Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile resmi sözleşme imzalayan Trabzonspor'da bir transfer daha gerçekleştirdi. Bordo-mavililer yine Ege ekibinden Aly Malle ile de anlaşma sağladı.

Son dakika | Trabzonspor, Aly Malle ile anlaştı! Resmi açıklama...
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Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı.

Bordo-mavililer, Rahmi Anıl Başaran'dan sonra Aly Malle transferinde de mutlu sona ulaştı. Radyospor’da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık.

Gelecek hafta Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi resmiyet kazanacak. Balıkesirspor, Aly Malle'nin bir sonraki satışından pay alacak. Bunun dışında sözleşmede oynadığı maç sayısı ve gol sayısıyla ilgili de bonuslar var." ifadelerini kullandı.

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