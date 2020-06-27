Trabzonspor - Ankaragücü: 1-1

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Trabzonspor'un golünü 3. dakikada Sörloth kaydetti. Ankaragücü'nde ise golü 63. dakikada penaltıdan Gerson Rodrigues attı. Öte yandan Gerson 83. dakikada kırmızı kart gördü.

Penaltı kararı

Ankaragücü atağında Pazdan'ın ceza sahasına doğru gönderdiği ortada Joao Pereira, topa eliyle müdahale etti ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti.

Bu sonuçla Trabzonspor 58 puanla 2. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 25 puanla son sırada yer aldı.

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Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 84 Da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Novak, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak (Dk. 39 Bilal Başacıkoğlu), Guilherme (Dk. 68 Koray Kılınç), Abdülkadir Ömür, Sörloth

MKE Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty, Sedat Ağçay (Dk. 90 4 Stanojevic), Lobjanidze (Dk. 79 İlhan Parlak), Scarione (Dk. 64 Michalak), Rodrigues, Orgill

Goller: Dk. 3 Sörloth (Trabzonspor) Dk. 63 Rodrigues (penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı Kartlar: Dk. 82 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 90 2 Gökhan Kandemir (Trabzonspor yardımcı antrenörü)

Sarı kartlar: Dk. 31 Pazdan, Dk. 39 Kulusic, Dk. 43 Sedat Ağçay, Dk. 45 Scarione, Dk. 57 Pinto, Dk. 83 Orgill (MKE Ankaragücü) Dk. 45 1 Abdülkadir Ömür, Dk. 52 Pereira, Dk. 54 Campi, Dk. 61 Sosa, Dk. 72 Hüseyin Çimşir (teknik direktör) (Trabzonspor)

Maçtan dakikalar

3. dakikada Trabzonspor golü buldu. Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında arka taraftaki Abdulkadir Parmak, topu kafayla Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da gelişine sert bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

27. dakikada Orgill'in kafa ile indirdiği topu Lobjanidze, Scarione'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.

45. dakikada sağ tarafta Guilherme'nin pasında kaleci Ricardo'nun müdahale edemediği topu altı pasta Sörloth, etkisiz bir vuruş yaparak golle sonuçlandıramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Ricardo'da kaldı.

61. dakikada soldan Pinto'nun ortası sonrası ceza alanı içinde Rodrigues ile girdiği hava topu mücadelesinde Pereira topa elle müdahale edince, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Rodrigues, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturarak MKE Ankaragücü'ne eşitliği getirdi: 1-1.

77. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Rodrigues'in sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada MKE Ankaragücü'nde Rodrigues, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan ortasında savunmaya çarpan top Koray Kılınç'ın önünde kaldı. Ancak bu futbolcu kötü bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

88. dakikada bu pozisyonda savunmada Pazdan'ın eline çarpan topu Video Yardımcı Hakem uygulamasından inceleyen hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı kararı vermeyerek oyunu başlattı.

90 +9. dakikada ceza yayı üzerinden Sosa'nın kullandığı serbest atışta, top barajdan döndü.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, 103 gün sonra sahasında bir lig maçına çıktı.

En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililerin saha hasreti, MKE Ankaragücü maçıyla son buldu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından ligde Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, daha sonra da geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi, Ankaragücü'nü evinde ağırladı.

Ekuban, sakatlığı nedeniyle oynayamadı

Trabzonspor'da Gana asıllı İtalyan futbolcu Caleb Ekuban'ın sakatlandığı bildirildi.

Son taktik antrenmanda kasık sakatlığı yaşadığı belirtilen futbolcu, maç kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, müsabaka öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Ekuban'ın MR'ının çekildiğini belirterek, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derecede yırtık gözüküyor. 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Ama bu oyuncunun kas yapısıyla da alakalı, erken dönebilir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz ekibinde Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören İranlı futbolcu Majid Hosseini ile Fenerbahçe karşılaşmasında kasık sakatlığı geçiren Nwakaeme de maç kadrosuna dahil edilmedi.

Uğurcan ve Sosa 11'de

Trabzonspor'da geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında kasığından sakatlanan Uğurcan Çakır, karşılaşmaya yetişti.

Hafta içinde çekilen MR'ında ciddi bir şeye rastlanmayan ve durumu maç saatti belli olacağı açıklanan Uğurcan, sabah Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerken, akşam da takımının kalesini korudu.

Bordo-mavililerde sakatlığı düzelen kaptan Jose Sosa da sahaya çıkan bir başka isim oldu. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada sakatlanan bordo-mavili futbolcu, 2 lig ve 1 Türkiye Kupası maçını kaçırdıktan sonra 11'de yer aldı.

Üzülmez'in ilk maçı

Hafta içinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü'nün başında ilk maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Daniel Lukasik ve Stelios Kitsiou, Trabzonspor deplasmanında forma giyemedi.

Guilherme'nin En İyi Anları