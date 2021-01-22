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22.01.2021 - 16:52 |

Trabzonspor, Ankara'ya gitti

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu müsabaka için Ankara'ya gitti.

Trabzonspor, Ankara'ya gitti
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Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 16.45'te Ankara'ya hareket etti. Sakatlığı bulunan Abdulkadir Ömür ve kart cezalısı olan Lewis Baker kafilede yer almadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Pereira da Ankara'ya götürülmedi. Bugünkü antrenmanda bulunmayan oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Trabzonspor'un Ankara kafilesinde şu isimler var:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda, Serkan Asan, Marlon, Edgar le, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Hakan, Atakan, Faruk Can, Hosseini, Faruk Can, Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir, Flavio, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe."

Trabzonspor, Ankaraya gitti

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