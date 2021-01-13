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13.01.2021 - 16:00 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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