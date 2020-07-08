Trabzonspor - Antalyaspor maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarından 1'er puanla ayrılan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında yara almıştı ancak Galatasaray'ı İstanbul'da yenip yeniden morallendi. Başakşehir'in dün Denizlispor'u 2-0 geçmesi sonrası, bordo-mavili ekip için Antalyaspor galibiyeti "olmazsa olmaz" statüsüne yükseldi! Sarı kart cezası sona eren Joao Pereira, sağ bekteki yerini geri alacak. Stoperde cezalı Manuel da Costa yerine ise Gaston Campi görev yapacak. Sakatlığı devam eden Yusuf Sarı dışında takımda başka önemli eksik bulunmuyor. Galatasaray karşısında kenardan gelen Anthony Nwakaeme'yi TD Hüseyin Çimşir yine aynı şekilde kullanabilir. Yoğun fikstür dolayısıyla Caleb Ekuban'ı da yedek başlarken görebiliriz. Guilherme ilk 11'e aday isimlerin en başında geliyor.

Antalyaspor ise Başakşehir'e geçtiğimiz hafta sonu 2-0 kaybetti ve 11 maçlık rekor yenilmezlik serisi de 12'ye çıkamamış oldu. Daha da kötüsü, birçok oyuncusu sakatlandı ya da cezalı duruma düştü. Akdeniz ekibinin Trabzon kafilesinde tam 9 eksik vardı! Podolski, Fredy, Ersan Gülüm, Sinan Gümüş, Celutska, Bahadır Öztürk sakatlığı; Hakan Özmert, Jahovic cezası ve Charles ise koronavirüs salgını nedeniyle ülkesinden hala dönemediği ve kadro dışı bırakıldığı için deplasmana gidemedi. TD Tamer Tuna'nın oyunu Amilton üzerinden kurgulaması, hücumda ise 2000 doğumlu Paul Mukairu ile Arjantinli Gustavo Blanco Leschuk'a forma vermesi bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 6 maçta Antalyaspor galibiyeti bulunmuyor. (1 beraberlik - 5 Trabzonspor galibiyeti)

- Antalyaspor ligde oynadığı son 6 deplasman maçını kaybetmedi. (3 galibiyet - 3 beraberlik)

- Trabzonspor ligde oynadığı son 7 iç saha maçını kaybetmedi. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %59'luk kesim önemli isimlerinden yoksun Antalyaspor karşısında bordo-mavili takıma güveniyor... %12'lik kesim ise biraz oran yükseltip "MS1 + 1.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve hem maçta en az 2 gol hem de Trabzonspor galibiyeti bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI ALİ NACİ KÜÇÜK NE DİYOR?

Antalyaspor’da bu karşılaşma öncesinde eksikler listesi bir hayli kabarık! Podolski ile Bahadır sakatlığı, Hakan Özmert ile de Jahovic kart cezalısı olmaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Ersan Adem Gülüm, Fredy ve Sinan Gümüş de maç kadrosuna alınmadılar. Kısaca Antalya’nın son dönemdeki çıkışının başrol isimleri bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’a karşı aldığı galibiyet ile şampiyonluk şansını sürdüren Trabzonspor son düzlüğe girilirken hata yapmaz ve 3 puanı alır.