Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor-Antalyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 31. hafta maçında Bordo mavili takım sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan ve Başakşehir'in maç eksiği ile 5 paun gerisinde olan Trabzonspor'da gözler maçın oynanacağı tarih ve saate çevrildi. Başakşehir'in sahasında Denizlispor karşısında 2-0'lık net bir skorla üç puanı hanesine yazdırmasının ardından bu maçın önemi bir kat daha arttı. Son haftaya kadar lider Başakşehir'i takibini sürdürecek olan Trabzonspor, rakibinin puan ya da puanlar kaybetmesini bekleyecek. Peki Trabzonspor-Antalyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Antalyaspor maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Nazım Sangare, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Chico, Amilton, Mukairu, Doğukan, Gustavo

TRABZONSPOR SON YILLARDA ÜSTÜN

Trabzonspor bu akşam sahasında konuk edeceği Antalyaspor karşısında Süper Lig'de çıktığı son 6 lig maçının beşinden galip ayrılan taraf oldu. Bu maçların sadece 1'inde berabere kalan bordo mavili takım rakibine sadece geçen sezon deplasmanda puan verdi.

Antalyaspor, Süper Lig'de rakibine deplasmanda konuk olduğu son altı maçın 5'ini kaybederken sadece 1 kez kazanabildi.

Antalyaspor aynı zamanda Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a tarihinde aldığı en farklı mağlubiyeti tattıran takım ünvanına sahip! 2015 yılından Antalyaspor'un sahasında oynanan mücadele 7-0'lık skorla sona ermişti.