Trabzonspor aradığı sol beki buldu! Carlos Augusto...

Trabzonspor'da Çek futbolcu Filip Novak'ın sözleşmesi, bu sezon sonunda sona eriyor. Bordo mavili takım başarılı sol beki elinde tutmak istiyor ancak aksi durumda alternatifini de hazırda bekletiyor. Trabzonspor'un aklındaki isim ise Corinthias'tan Carlos Augusto.

Trabzonspor yönetimi scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Carlos Augusto'ya teklif yapacak. Corinthians'ta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu için kulübüne Şampiyonlar Ligi sonrası satıştan yüzde 50 pay hakkıyla bir sözleşme sunulacak.

1999 doğumlu olan başarılı sol bek Corinthias formasıyla toplamda 25 maça çıktı ve 1 gollük katkıda bulundu. Bu maçlarda 3 sarı kart göre Augusto'nun bonservis bedeli ise 900 bin Euro olarak gösteriliyor. Genç isim, Brezilya U 20 takımıyla da 6 maça çıktı.

Fenerbahçe resti

Fotospor'un haberine göre Trabzonspor yönetiminin sözleşmesini uzatmak için 1 milyon Euro önerdiği Filip Novak'ın menajeri yönetimi "Fenerbahçe'den teklif var" diye zorlamaya devam ediyor… Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, Çekyalı oyuncunun menajerinin olmayan dedikodular ortaya atarak fiyat yükseltmeye çalıştığına inanıyor. Ağaoğlu, Novak'ın menajeriyle yaptığı son görüşmede, "Bizimle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak yerine, Fenerbahçe'de sürekli kaosun içinde yer almak isterse kendisine başarılar dilerim" restini çektiği gelen bilgiler arasında. (Sabah)

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