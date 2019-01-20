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20.01.2019 - 14:53 | | İSTANBUL (İHA)

Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR'ı Fırat Aydınus

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'un bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fırat Aydınus oldu.

Trabzonspor-Başakşehir maçının VAR'ı Fırat Aydınus
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Fırat Aydınus oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Arda Kardeşler ve Ceyhun Sesigüzel bulunacak.

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