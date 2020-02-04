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04.02.2020 - 11:09 |

Trabzonspor (TS) BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Trabzonspor kendi evinde BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Ligde fırtına gibi esen Trabzonspor aynı başarıyı Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor. Taraftar ise Trabzonspor BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna cevap arıyor.

Trabzonspor (TS) BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

 

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. 4 büyüklerden Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı kupadan saf dışı bırakan BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Trabzonspor'da en son aldığı Fenerbahçe galibiyeti nedeniyle moraller yüksek. Karadeniz Fırtınası bu maçı da alarak hem ligde hem de kupada yoluna emin adımlarla yürümek istiyor. Erzurumspor ise tıpkı Beşiktaş gibi Trabzonspor'u da kupadan eleme peşinde...

TRABZONSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor BB Erzurumspor maçı bu akşam saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele aSpor'dan naklen yayınlanacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ligde son oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasının 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Campi'nin yerine Hosseini'ye, orta sahada Ndiaye'nin yerine Guilherme'ye, sol kanatta Ekuban'ın yerine cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye ve sağ kanatta da Yusuf'un yerine Sturridge'ye forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarınki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth.

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz 

Hakemden uçan tekmeye devam kararı!
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