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08.05.2020 - 13:09 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor bu kez takım halinde çalıştı

Pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışan futbolcular bugün takım halinde antrenmana başladı.

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Süper Lig'in lideri Trabzonspor çalışmalarına devam etti.

Pazartesi gününden bu yana gruplar halinde çalışmalarını sürdüren futbolcular bugün takım halinde antrenmana başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı çalıştı.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor bu kez takım halinde çalıştı

 

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