Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-0

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda da fırtına gibi... Bordo-mavili ekip çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0'lık skorla devirdi, yarı final yolunda büyük avantaj yakaladı.

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada Trabzonspor'u farklı galibiyete götüren golleri 16 ve 66'da Sörloth, 26'da Yusuf (k.k.), 43'te Nwakaeme ve 60'ta Merthan (k.k.) attı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde Sörloth düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

26. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında, Sturridge ve kaleci Kayacan Erdoğan'ın müdahale edemediği top, konuk ekibin savunma oyuncusu Yusuf Acer'in kafasına çarparak ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada rakibinden ceza alanı hemen dışında sıyrılan Sturridge'in plase şutunda, top yandan auta çıktı.

43. dakikada Ndiaye'nin pası sonrası ceza alanı ön çizgisinde Nwakaeme'nin plase vuruşunda, top kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gitti: 3-0.

54. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı sağ çaprazdan şutunda, top az farkla üsten auta gitti.

56. dakikada Sissoko'nun soldan ortasına ceza alanı içinde Pote'nin kafa vuruşunda, top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

60. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest atışta, altı pas içinde Merthan Açıl'ın ters vuruşu sonrası top kendi filelerine gitti: 4-0.

66. dakikada Nwakaeme'nin pasın sonrası ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Sörloth, yerden sert bir vuruşla topu kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gönderdi: 5-0.

82. dakikada sağdan ceza alanına giren Bilal Başacıkoğlu'nun şutunda, kaleci Kayacan Erdoğan tehlikeyi önledi.

84. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Erce Kardeşler ayağıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme (Dk. 79 Bilal Başacıkoğlu), Nwakaeme, Sturridge (Dk. 60 Doğan Erdoğan), Sörloth (Dk. 67 Ekuban)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Cenk Ahmet Alkılıç, Aykut Demir, Merthan Açıl (Dk. 78 Mahamadou Ba), Yusuf Acer (Dk. 46 Sissoko), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Pote), Hasan Batuhan Artarslan, Emrah Başsan, Obertan, Hasan Ayaroğlu, Rashad Muhammed

Goller: Dk. 16 ve 66 Sörloth, Dk. 26 Yusuf Acer (kendi kalesine), Dk. 43 Nwakaeme, Dk. 60 Merthan Açıl (kendi kalesine) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 İbrahim Akdağ, Dk. 87 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

MAÇTAN NOTLAR:

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 7 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçı kadrosundan sadece Sörloth, Ndiaye, Campi ve Novak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de yer aldı.

Hüseyin Türkmen ve Sosa maç kadrosuna alınmazken, Uğurcan Çakır, Mikel, Ekuban, Yusuf Sarı ve Pereira ise yedek kulübesinde oturdu.

Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Guilherme, Nwakaeme, Sturridge ve Abdulkadir Parmak ilk 11'de forma şansı buldu.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra, yeni transferlerden Messias ile Da Costa da maç kadrosuna alınmadı.

Guilherme ilk kez

Trabzonspor'un yeni transferi Guilherme, bordo-mavili takımda ilk kez 11'de görev yaptı. Fenerbahçe maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Brezilyalı futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 11'de forma şansı buldu.

Cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında oynayamayan Nwakaeme de formasına kavuşan bir başka isim oldu.

Trabzonspor'da sezon başında Altınordu'dan kadroya dahil edilen ancak 19 yaş altı takımında forma giyen stoper Atakan Gündüz, 21 kişilik kadroya dahil edildi.

Taraftarlar kupa maçına fazla ilgi göstermedi

Trabzonspor taraftarları, kupa karşılaşmasına fazla ilgi göstermezken, tribünlerde boşluklar gözlendi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları ise misafir takım tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.

Obi Mikel'e destek

Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçı sonrasında ırkçı saldırılara maruz kalan Obi Mikel'e destek verdi. Taraftarlar, deniz bölümünde kale arkasına "Seninleyiz Obi" yazılı pankart açarak oyuncuya moral vermeye çalıştı. Karşılaşma öncesi taraftarlar, İdlib'te şehit düşen askerler için "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde bağırarak, yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Trabzonspor'un antrenmanında neşeli anlar...