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15.05.2020 - 21:23 | | AA

Trabzonspor çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti

SÃ¼per Lig'in yeniden baÅŸlamasÄ± Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Trabzonspor, akÅŸam antrenmanÄ±yla devam etti.Â

Trabzonspor çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti
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Trabzonspor, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ara verilen SÃ¼per Lig'in yeniden baÅŸlamasÄ± Ã¶ncesi hazÄ±rlÄ±klarÄ±na akÅŸam antrenmanÄ±yla devam etti.Â 

GÃ¼nÃ¼n ilk idmanÄ±na sabah Ã§Ä±kan bordo-mavili futbolcular, teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde ikinci Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± akÅŸam saatlerinde gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

Antrenmanda futbolcular, dayanÄ±klÄ±lÄ±k oyunlarÄ± oynadÄ±.Â 

Hafta sonu 2 gÃ¼nÃ¼ izinli geÃ§irecek bordo-mavililer, 18 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak antrenmanla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

Trabzonspor Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam etti

Trabzonspor'un Keyifli AntrenmanÄ±

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