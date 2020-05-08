Trabzonspor, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

08.05.2020 - 19:40 | | AA
Trabzonspor, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü
SÃ¼per Lig'in lideri Trabzonspor, akÅŸam antrenmanÄ±nda takÄ±m halinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
SÃ¼per Lig'in lideri Trabzonspor, akÅŸam antrenmanÄ±nda takÄ±m halinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde yapÄ±lan antrenmanda bordo-mavililer, taktik aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â
Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edecek.
Trabzonspor'un Testleri Negatif Ã‡Ä±ktÄ±