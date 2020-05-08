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08.05.2020 - 19:40 | | AA

Trabzonspor, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü

SÃ¼per Lig'in lideri Trabzonspor, akÅŸam antrenmanÄ±nda takÄ±m halinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Trabzonspor, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü
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SÃ¼per Lig'in lideri Trabzonspor, akÅŸam antrenmanÄ±nda takÄ±m halinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Teknik direktÃ¶r HÃ¼seyin Ã‡imÅŸir yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde yapÄ±lan antrenmanda bordo-mavililer, taktik aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edecek.

Trabzonspor, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼

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