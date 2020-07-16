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16.07.2020 - 13:29 |

Trabzonspor CAS kararı açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Trabzonspor kulübü ve taraftarlarının merakla beklediği CAS kararının ne zaman açıklanacağı futbolseverler tarafından merak edilmeye başlanmıştı. Peki Trabzonspor CAS kararı açıklandı mı, hangi karar alındı. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

Trabzonspor CAS kararı açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Trabzonspor'un, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verildi. Trabzonspor bu karara itiraz ederken bugün Uluslararası Tahkim Kurulu'nun (CAS) davası Kovid 19 pandemisi nedeniyle video konferans yardımıyla görülecek. Bordo-mavili renklere gönül verenler başta olmak üzere Türkiye'nin gözü kulağı bu görüşmede... Sıkça sorulan soru ise 'Trabzonspor CAS kararı saat kaçta açıklanacak?' şeklinde...

TRABZONSPOR CAS KARARI AÇIKLANDI MI?

Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak. TSİ 10.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan duruşma sona ererken, Bordo-mavili kulüple ilgili kararın iki hafta sonra verileceği öğrenildi.

Skorer Mutfak - 16 Temmuz 2020
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