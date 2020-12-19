 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Süper Lig'de Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. Trabzonspor 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek kötü gidişe son verdi.

Medical Park Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekip 36'da Skoda'nın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. 53'te hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ekuban kaydettiği golle skora denge getirdi: 1-1.

Djaniny 3 puanı getirdi

65'te sahne alan Djaniny kaleci Gökhan'dan şık biçimde sıyrılıp topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve bordo-mavili ekip galibiyet özlemini dindirdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 17'ye yükseltirken, Rizespor, 15 puanda kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Ali Saygın Ögel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker (Dk. 63 Yusuf Sarı), Abdulkadir Parmak (Dk. 90 1 Hosseini), Ekuban (Dk. 82 Kamil Ahmet Çörekçi), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90 1 Safa Kınalı)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Doğan Erdoğan, Donsah (Dk. 72 Yasin Pehlivan), Michalak, Boldrin (Dk. 10 Tunay Torun), Fernando (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Skoda

Goller: Dk. 36 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 53 Ekuban (Penaltıdan), Dk. 65 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Donsah, Dk. 46 Tunay Torun, Dk. 56 Fernando, Dk. 77 Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Dk. 90 3 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Ekuban'ın pasıyla sağ çapraza inen Djaniny'in vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

22. dakikada Marlon'un pasıyla topla buluşan Flavio'nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

24. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Djaniny'nin vuruşunda açıyı iyi kapatan Gökhan tehlikeyi önledi.

25. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme önünü açıp vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan top direkten kornere çıktı.

35. dakikada Marlon'ın ceza sahası sol çaprazında Michalak'ı düşürmesi sonucu hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltı atışını kullanan Skoda'nın vuruşunda Uğurcan Çakır'ın ellerine çarpan top ağalarla buluştu. 0-1

45. dakikada Ekuban'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

50. dakikada Onur Bulut'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Skoda'nın dönerek düzgün vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

51. dakikada Nwakaeme'nin kafa ile ceza alanına indirdiği topu kontrol etmek isteyen Ekuban, Emir Dilaver'le mücadelesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, bu kez Trabzonspor lehine penaltı verdi. 53'üncü dakikada penaltıyı kullanan Ekuban, sert bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

65. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Marlon'un derinleme pasında, savunmanın arkasında altıpas içinde topu kontrol eden Djaniny, kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

80. dakikada Marlon'un kullandığı sert ve düzgün serbest atışta, kaleci Gökhan Akkan, köşeye giden topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

KARADENİZ DERBİSİNDEN NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11de 4 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Pereiranın yerine Serkan'a, orta sahada Abdülkadir Ömür'ün yerine Flavioya, kanatta Bilal'in yerine Nwakaeme'ye ve hücum hattında ise Diabate'nin yerine Djaniny'e görev verdi. Sakatlıkları bulunan Pereira ile Afobe ve hasta olan Abdülkadir Ömür kadroda yer almadı. Bordo-mavililerde ayrıca Plaza, Diabate ile Bilal de hafta içi kadro dışı bırakılmıştı.

DJANINY 3, NWAKAEME 2 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Trabzonspor'da son olarak Süper Ligin 10uncu haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan ve daha sonra yaşadığı sakatlık sonrası Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ile kupadaki Adana Demirspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Djaniny, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11de başladı. Ayrıca sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Nwakaeme de iki maç aradan sonra formasına kavuştu.

CAMPI 4 MAÇ SONRA

Son olarak Süper Ligin 9'uncu haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kadroda yer alan ve sonraki lig ve kupada oynanan 4 maçta da kadroya giremeyen savunma oyuncusu Gaston Campi, Çaykur Rizespor maçının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.

YEDEKLERDE 3 HÜCUMCU

Öte yandan Çaykur Rizespor mücadelesinde Trabzonspor'un yedek kulübesinde biri kaleci 6sı savunma olmak üzere toplam 7 savunma oyuncusu yer alırken, hücuma dönük olarak ise sadece Yusuf Sarı, Safa Kınalı ve Ahmet Canbaz olmak üzere 3 isim şans bekledi.

YAYINCI KURULUŞ PROTESTO EDİLDİ

Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmedi. Futbolcular, Süper Lig ve 1'inci Lig ekiplerinin aldığı ortak karar doğrultusunda yayıncı kuruluşu protesto eyleminde bulundu.