Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ikinci yarıdaki müthiş futboluyla 5-2 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Konuk takım ilk yarıyı 36'da Melnjak'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran bordo-mavili takım 65'te Da Costa'nın şık kafa golüyle beraberliği yakaladı: 1-1.

71'de Ekuban, 77'de kaptan Sosa ve 86'da Nwakaeme'nin golleriyle Trabzonspor farkı 3'e çıkardı: 4-1. 90+6'da Skoda penaltıdan durumu 4-2 yaptı.

90+8'de Ndiaye skoru tabelaya yazdı: 5-2. 90+5'te penaltıya sebebiyet veren Obi Mikel, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Trabzonspor bu sonuçla 24 maçta puanını 48'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Melnjak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Skoda'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

12. dakikada ceza yayı önünde Boldrin'in sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada ceza alanına sokulan Boldrin'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kornere çeldi.

19. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta çıktı.

33. dakikada Ekuban'ın ara pasında topla buluşan Guilherme'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ı geçen topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada Çaykur Rizespor, golü buldu. Ceza alanı yakın mesafede Da Costa'nın markajına rağmen Skoda topu Melnjak'a aktardı. Bu futbolcu da altıpas çizgisi hemen gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

54'üncü dakikada ceza alanı içinde Skoda'nın kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda şutunda, Hüseyin son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

56'ncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in penaltı noktası önüne ortaladığı topa iyi yükselen Talbi'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın ortasına altıpas önünde iyi yükselen Nwakaeme'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

60'ıncı dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği topu Gökhan kontrol etmeyi başardı.

61'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasında arka direkte Novak'ın gelişine kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

65'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın altıpas üzerine ortasına iyi yükselen Da Costa'nın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1.

71'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa'nın ortasında savunmadan seken top arka direkte Ekuban'ın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

75'inci dakikada Nwakaeme ceza sahasına girdikten sonra Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

77'nci dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

79'uncu dakikada Çaykur Rizespor'da Skoda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak öncesinde elle müdahale nedeniyle VAR'dan gelen uyarıyla gol iptal edildi.

87'nci dakikada Sörloth'un ceza sahası çizgisine çıkardığı topu Nwakaeme kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.

90+1'inci dakikada Oğulcan'ın şutunda savunmadan seken top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı ile topun Mikel'in eline çarptığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

90+6'ncı dakikada Skoda penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi: 4-2.

90+8'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası çizgisinin üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-2.

Karşılaşma 5-2 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen x, İsmail Şencan xx, Mehmet Cem Satman xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx - Kamil Ahmet xx, Hüseyin xx, Da Costa xxx, Novak xxx, Mikel xxx, Sosa xxx (Dk.88 Abdülkadir Ömür), Ndiaye xxx- Guilherme x (Dk.46 Nwakeme xxx), Ekuban xxx (Dk.85 Abdulkadir), Sörloth xxx

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan x - Moroziuk xx, Talbi x, Fernandes x, Melnjak xxx, Diomande xx, Oğuz Kağan x (Dk.86 Oğulcan), Sasse x (Dk.73 Samudio x), Boldrin xx, Aminu Umar xx (Dk.65 Tunay x), Skoda xxx

GOLLER: Dk.65 Da Costa, Dk.71 Ekuban, Dk.77 Sosa (Pen.), Dk.87 Nwakaeme, 90+8 Ndiaye (Trabzonspor) - Dk.36 Melnjak, 90+6 Skoda (Pen.) (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: 90+5 Mikel (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Kamil Ahmet (Trabzonspor) - Aminu Umar, Diomande (Çaykur Rizespor)

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor’da, ligde son oynanan Beşiktaş maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11’de 4 değişikliğe gidildi. Bordo-mavililerde sağ bekte sakatlığı bulunan Pereira’nın yerine Kamil Ahmet, stoperde cezalı Campi’nin yerine Hüseyin Türkmen, orta sahada Doğan’ın yerine cezası tamamlanan ve takıma geri dönen Mikel, hücum hattında ise Sturridge’nin yerine Ekuban ilk 11’de sahaya çıktı. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Sturridge, cezalı olan Campi’nin yanı sıra genç kaleci Arda kadroda yer almadı.

NWAKAEME KADRODA

Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle son oynanan Beşiktaş maçında forma giyemeyen ve hafta içi yapılan son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Teknik heyet ilk 11’de sol kanatta Ekuban’a görev verirken, Nwakaeme ise kulübede görev bekledi.

ÇİMŞİR CEZASI NEDENİYLE TRİBÜNDE YER ALDI

Trabzonspor’un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir, Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etti. Çimşir’in yokluğunda takımın başında kulübede yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yer aldı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 183 GÜN SONRA KADRODA

Trabzonspor’da 29 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede yer alarak sahalara geri döndü.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavililer, maç öncesi futbolculara da alkışlarla moral verdi. Çaykur Rizesporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

İDLİB ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Daha önce yaşanan bazı olaylar nedeniyle aralarında soğukluk bulunan Trabzonspor ile Çaykur Rizespor taraftarları, karşılaşma öncesi stadyumda birlikte tezahüratta bulundu. 'Aramız bozuk, kanımız değil' diye bağıran Çaykur Rizespor taraftarlarına, Trabzonspor taraftarları da tezahüratlarla destek verdi. Daha sonra her iki takım taraftarları birlikte, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diye slogan attı. Stadın da dört bir yanı Türk bayrakları ile donatılırken tribünlere gelen binlerce taraftar, ellerindeki ay-yıldızlı bayrakları dalgalandırdı. Ayrıca maç öncesi Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri stat hoparlörlerinden okunurken taraftarlar da hep birlikte 'Burada' diye yanıt verdi. Trabzonsporlu futbolcular da, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya üzerinde ay-yıldız basılı siyah renkte tişörtlerle çıktı.

FUTBOLCULAR SAHAYA PANKARTLA ÇIKTI

Medical Park Stadı’nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya 'Milletimizin başı sağ olsun' pankartıyla çıktı. Stat kenarındaki reklam panolarına 'Bir ölür, bin diriliriz' yazıları yazıldı. Trabzonspor takımını taşıyan otobüsün önüne de Türk bayrağı asıldı.