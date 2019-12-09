Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor deplasmanda başka
09.12.2019 - 10:09 | | İHA

Trabzonspor deplasmanda başka

Deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftası itibarıyla en iyi dış saha performansı gösteren takım oldu.

Trabzonspor deplasmanda başka
ABONE OL

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini sürdürüyor. Bordo-mavililer söz konusu hafta itibariyle dış sahada oynadığı 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alırken 1 maçtan ise mağlup oldu. Dış sahada attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Elde ettiği 12 puanla deplasman sıralamasında aynı puana sahip olan Medipol Başakşehir'in önünde averajla performansı en iyi olan takım oldu.

Deplasmanda 1 yenilgi aldı
Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'u 2-1, MKE Ankaragücü 3-0 ve Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sivasspor'a ise 2-1 mağlup olmuştu.

2010-11 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansı
Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansına ulaştı. Bordo-mavililer söz konusu sezonda dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puanla ilk sırada yer alıyordu. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gören bordo-mavililer bu sezonun ardından 14. hafta itibariyle 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alırken 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karışılık ise 8 gol gördü. Bordo-mavililer 2011-12 sezonunda 11 puan, 2012-13 sezonunda 9 puan, 2013-14 sezonunda 4 puan, 2014-15 sezonunda 7 puan, 2015-16 sezonunda 9 puan, 2016-17 sezonunda 7 puan, 2017-18 sezonunda 7 puan, 2018-19 sezonunda 8 puan toplamıştı.

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi
  2. Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı
  3. Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
    Son dakika | Fenerbahçe'de Gigi Datome ile yollar ayrıldı
  4. Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
    Osvaldo Nartallo: Beşiktaş'tan teklif gelirse çalışmak isterim
  5. Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor
    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak

Sıradaki Haber