Trabzonspor eksiklerine rağmen seriyi sürdürmek istiyor

Süper Ligde 9 maçtır mağlup olmayan ve son 6 maçından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yarın deplasmanda Medipol Başakşehire konuk olacak. Cezalı, sakat ve koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle bu maçta 11 futbolcusundan faydalanamayacak olan Trabzonspor eksiklerine rağmen, ligde zor günler geçiren rakibini yenerek 6 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda saat 19.00da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

EKSİK FAZLA, KADRODA MECBURİ DEĞİŞİM

Trabzonsporda bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsenin sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Kovid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Ayrıca Nwakaeme de kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Yaşadığı sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmakın da kadroda yer alıp almayacağı yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcının, son oynanan Gaziantep FK maçındaki 11inde mecburi değişiklikler yaparak kalede Uğurcanın yerine Kağana, bekte Marlonun yokluğunda Hüseyine, cezalı Nwakaemenin yerine ise Afobeye forma vermesi bekleniyor.

KAZANIRSA SON 17 YILIN EN UZUN SERİSİ OLACAK

Bordo-mavililer, yarın Medipol Başakşehir karşısından galibiyetle ayrılması durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Ligde 9 maçtır kaybetmeyen ve son maçını kazanarak geçen yılda ulaştığı 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan bordo-mavililer, yarınki karşılaşmayı da kazanması halinde seriyi 7 karşılaşmaya yükseltecek. Son olarak 2003-04 sezonunda 22 ile 32nci haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir karşısında galip gelmesi durumunda 7 maçlık galibiyet serisi ile bu anlamda son 17 sezonun en başarılı dönemini yaşamış olacak.

26'NCI RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın İstanbulda oynayacakları maçla ligde 26ncı kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, 2007-08 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan turuncu-lacivertlilerle başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 karşılaşmanın 9unu kazandı. 8 maçı Medipol Başakşehir kazanırken, 8 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda attığı 39 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR'İ LİGDE 11 MAÇTIR YENEMİYOR

Bu arada Trabzonspor, Medipol Başakşehiri ligde 11 maçtır mağlup edemiyor. Başakşehiri en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig karşılaşmasının 6sından mağlup, 5inden ise beraberlikle ayrıldı. Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzonda oynanan karşılaşmayı İstanbul temsilcisi 2-0 kazanırken, Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan Süper Kupa karşılaşmasını ise Trabzonspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine getirmeyi başardı.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11i şöyle: Kağan - Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Kamil Ahmet, Berat, Flavio, Ekuban, Bakasetas, Djaniny, Afobe

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Trondsen, Abdulkadir Parmak (Belirsiz)

CEZALI: Nwakaeme

Başakşehir'de eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte bu mücadele öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

İstanbul ekibinde, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in sakatlıkları sürüyor.

Üç futbolcu ceza sınırında

Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 27. haftada Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı mücadelede forma giyemeyecek.