Trabzonspor - Erzurumspor: 1-0

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Karadeniz ekibi sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Trabzon'da tek golü 23. dakikada Ekuban kaydetti

VAR KARARI

Erzurumspor'un kullandığı köşe vuruşunda Ricardo Gomes'in omzuna çarpan top Mina'nın önüne düştü. 39. dakikada Marlon topu uzaklaştırmak isterken top ağlara gitti. Hakem Erkan Özdamar, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Mina'nın Marlon'a faul yaptığı kararını verdi.

Bu sonuçla Trabzonspor 9 puanla 15. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 8 puanla 17. sırada kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Olguncan, Kamil Çetin

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 86 Serkan Asan), Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Djaniny), Baker, Ekuban, Nwakaeme (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Afobe (Dk. 62 Flavio)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Mina, Kaan Kanak, Obertan, Sissoko (Dk. 88 Hamroun), Donald, Rashad Muhammed (Dk. 72 Emrah Başsan), Novikovas, Gomes

Gol: Dk. 23 Ekuban (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Mehmet Murat Uçar, Dk. 21 Mina, Dk. 63 Kayacan Erdoğan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Dk. 50 Afobe, Dk. 77 Baker (Trabzonspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol taraftan Baker'in savunmanın arkasına pasında, bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'ın şutunda top yandan auta gitti.

7. dakikada Abdulkadir Ömür'ün pasında ceza alanı sağ çaprazında Nwakaeme'nin şutunda top az farkla auta çıktı.

20. dakikada Novikas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmak istediği top Mina'nın önüne düştü. Bu oyuncunun kafasında çizgi önünde Vitor Hugo kafa ile meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

23. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Abdulkadir Ömür'ün ceza alanı sağ tarafından pasında, Ekuban yerden vuruşla topu kaleci Kayacan Erdoğan'ın solundan filelere gönderdi: 1-0

30. dakikada Novikovas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde topu kontrol eden Obertan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

36. dakikada Ekuban'ın ara pasında, kaleci Kayacan Erdoğan'dan sıyrılan Afobe'nin çapraz pozisyonda şutunda top üsten auta gitti.

38. dakikada Rashad Muhammed'in yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu savunma çizgi önünde çıkardı.

39. dakikada Novikovas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Gomes'in çıkardığı topu arka direkte Marlon, Rashad Muhammed'ten önce dokunarak ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Erkan Özdamar, Marlon'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Kaan Kanak'ın soldan yerden ortasında kaleci Uğurcan Çakır'ın elinden kaçırdığı top yakın mesafedeki Rashad Muhammed'in önüne düştü. Bu futbolcunun savunmaya rağmen altı pastan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

60. dakikada Ekuban'ın pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Baker'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

72. dakikada Kaan Kanak'ın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sağ köşesine gelen topu kornere çeldi.

83. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sissoko'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

90 2. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Djaniny'in kaleci Kayacan Erdoğan ile karşı karşıya şutunda top Kayacan'dan döndü.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Aytemiz Alanyaspor maçına Futbol İzleme Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo-mavililer, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Avcı ile ilk heyecanını yaşadı.

Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de görev verdi.

Diabate ve Plaza kadroda yok

Trabzonspor’da yabancı oyunculardan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavililerde Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda bulunmadı.

Trabzonspor’da son 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 21 kişilik kadroya dahil edildi.

İzmir'deki depremzede çocuklara yardım kampanyası

Trabzonspor Kulübü, İzmir’deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı. Yavru Fırtına Tribünü'nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir'deki depremzede çocuklara destek olacak.

Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.tr'de TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.

Avcı'nın basın toplantısı