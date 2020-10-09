Trabzonspor, Erzurumspor maÃ§Ä±na hazÄ±r

Trabzonspor, Erzurumspor maçÄ±na hazÄ±r!
Milli maÃ§lar nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ile hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynayacak Trabzonspor hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
Trabzonspor, milli maÃ§lar nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ile yarÄ±n deplasmanda oynayacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â
Teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde yapÄ±lan antrenmanda oyuncular, taktiksel Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
AntrenmanÄ±n ardÄ±ndan karayoluyla Erzurum'a giden bordo-mavili kafilede, Ahmet Can Kaplan, Benik Afobe, Bilal BaÅŸacÄ±koÄŸlu, Erce KardeÅŸler, Faruk Can GenÃ§, Flavio, Fousseni Diabate, Gaston Campi, Joao Pereira, KaÄŸan MoradaoÄŸlu, Kamil Ahmet Ã‡Ã¶rekÃ§i, Kerem BaykuÅŸ, Lewis Baker, Marlon Xavier, Safa KÄ±nalÄ±, Salih KavrazlÄ±, SÃ¼leyman Cebeci, Vitor Hugo ve Yusuf SarÄ± yer aldÄ±.
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