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09.10.2020 - 21:19 | | AA

Trabzonspor, Erzurumspor maçÄ±na hazÄ±r!

Milli maÃ§lar nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ile hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynayacak Trabzonspor hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Trabzonspor, Erzurumspor maçÄ±na hazÄ±r!
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Trabzonspor, milli maÃ§lar nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen arada BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor ile yarÄ±n deplasmanda oynayacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

Teknik direktÃ¶r Eddie Newton yÃ¶netiminde Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde yapÄ±lan antrenmanda oyuncular, taktiksel Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

AntrenmanÄ±n ardÄ±ndan karayoluyla Erzurum'a giden bordo-mavili kafilede, Ahmet Can Kaplan, Benik Afobe, Bilal BaÅŸacÄ±koÄŸlu, Erce KardeÅŸler, Faruk Can GenÃ§, Flavio, Fousseni Diabate, Gaston Campi, Joao Pereira, KaÄŸan MoradaoÄŸlu, Kamil Ahmet Ã‡Ã¶rekÃ§i, Kerem BaykuÅŸ, Lewis Baker, Marlon Xavier, Safa KÄ±nalÄ±, Salih KavrazlÄ±, SÃ¼leyman Cebeci, Vitor Hugo ve Yusuf SarÄ± yer aldÄ±.

Trabzonspor, Erzurumspor maÃ§Ä±na hazÄ±r

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