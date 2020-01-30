Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? TS FB maçı biletleri ne kadar?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren zorlu mücadele öncesi detaylar da belli olmaya başladı. İşte merakla araştırılan soruların yanıtları...



TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor Fenerbahçe maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Merakla beklenen maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.



KANARYADA HASAN ALİ GELİŞMESİ



Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3’erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Öte yandan Hasan Ali antrenmanın ilk bolümünde takımla beraber çalıştı Futbol A Takımı, Trabzonspor maçı hazırlıklarını 31 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maçın oynanacağı kente hareket edecek.



İŞTE MAÇIN BİLET FİYATLARI



Batı Alt VIP Tribün 1.000 TL,



Batı Alt VIP Tribün 900 TL,



Batı Alt VIP Tribün 750 TL,



Batı Alt VIP Tribün 500 TL,



Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 350 TL,



Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 250 TL,



Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 200 TL,



Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 175 TL,



Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 125 TL.