Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı... Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligde fırtına estiren Karadeniz temsilcisi kupada da yoluna emin adımlarla ilerlemek isterken zor günler geçiren Fenerbahçe ise güçlü rakibini yenip moral kazanmak ve çıkışa geçmek istiyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Costa, Campi, Novak, A.Parmak, Ndiaye, Ekuban, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

Fenerbahçe: Altay, İsla, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Deniz, Kruse, M.Ekici, Muriç

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek.

Ersun Yanal son maçına çıkacak

Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal dönemi Trabzonspor maçıyla kapanacak. Görevinden istifa eden deneyimli teknik adam, Trabzonspor mücadelesiyle sarı lacivertli takımdaki son maçına çıkacak.