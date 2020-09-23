Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı
23.09.2020 - 15:37 | | İbrahim ALİOĞLU / (İSTANBUL,DHA)

Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı
ABONE OL

Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok ayrılık!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yılın takası! İrfan Can Kahveci Süper Lig devine...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! 3 yıllık imza...

Trabzonspor, Fousseni Diabateyi kadrosuna kattı

Trabzonspor'dan Sörloth'a teşekkür

Sevilla 1-2 Bayern Münih Maç Özeti
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadı
    Pemra Özgen, Fransa Açık'ta ana tabloya kalamadı
  2. Son dakika | Shota Arveladze'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Son dakika | Shota Arveladze'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
  3. Son dakika | Suarez, Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda etti
    Son dakika | Suarez, Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda etti
  4. Atakaş Hatayspor kasım ayından sonra maçlarını yeni stadında oynayacak
    Atakaş Hatayspor kasım ayından sonra maçlarını yeni stadında oynayacak
  5. Bayern Münih - Sevilla maçı beIN SPORTS'ta!
    Bayern Münih - Sevilla maçı beIN SPORTS'ta!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katıldı

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Spor Haftası etkinliklerine katıldı 

Küme düşmekten son anda kurtulan takımların analizi

Küme düşmekten son anda kurtulan takımların analizi

Son dakika | Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika | Rizespor, Doğan Erdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Baiano umut dolu

Baiano umut dolu

Sıradaki Haber