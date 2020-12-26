Trabzonspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Abdullah Avcı'nın gelişiyle takım savunmasında ciddi yol kat eden, ligde oynadığı 6 maçtan 14 puan çıkartıp 9. sıraya kadar yükselen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür koronavirüs karantinasında. Stiven Plaza, Bilal Başacıkoğlu ve Fousseni Diabate kadro dışı. Son 10 lig maçında süre almayan Hüseyin Türkmen'in durumu belirsiz. Ayrıca Hatay maçında sağ arka adelesinde spazm oluşan Ekuban’ın da Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı maç saatinde yapılacak kontrol sonrası belli olacak. Avcı'nın son 2 maçta kazanan 11'le devam etmesi bekleniyor. Sağ bekte Joao Pereira yerine yine Serkan Asan, hücumda bir kez daha Benik Afobe değil Djaniny göreceğiz.

Son 4 lig maçından 3 galibiyet çıkartan, 13 hafta sonunda topladığı 26 puanla 2. sırada yer alan Galatasaray'da ise tam 7 eksik var! Eşinin Covid-19 testi pozitif çıkan Senegalli golcü Mbaye Diagne önlem amaçlı İstanbul'da bırakıldı. Uzun süredir sakat olan Fernando Muslera, koronavirüs karantinası sona erdikten sonra yeterli fizik seviyesine ulaşamayan Ryan Babel ve Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı bulunan Peter Etebo ile koronavirüs süreci devam eden Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir deplasman kafilesinde yer almadı. Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK'dan 1 maç ceza alan Marcao, Göztepe karşısında bu cezasını tamamladı ve ilk 11'e geri dönecek. Diagne'nin yokluğu, Radamel Falcao'nun uzun bir aradan sonra maç kadrosunda giriyor olması sonrası hücumun en ilerisinde forma Oğulcan Çağlayan'a kalmış durumda.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor'un son 7 lig maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- Galatasaray'ın son 4 lig maçı "2.5 ÜST" bitti, 2'sinde "karşılıklı gol" de izledik.

- Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği son 6 lig maçında toplam 6 kırmızı kart çıktı.

- Bu sezon 6 lig maçı yöneten Halil Umut Meler kırmızı kartına sadece 1 kez başvurdu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %22'lik kesim Trabzonspor'un sağlam savunma anlayışına rağmen sarı-kırmızılı ekibin bu zorlu deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.