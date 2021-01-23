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23.01.2021 - 18:18 |

Son dakika - Trabzonspor galibiyeti Abdülkadir Ömür'e hediye etti!

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Ekuban açıklamalarda bulundu. Öte yandan Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanındaki 3 puanı Abdülkadir Ömür'e hediye etti.

Son dakika - Trabzonspor galibiyeti Abdülkadir Ömür'e hediye etti!
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Ekuban açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği karşısında farkı 2'ye çıkaran Trabzonspor'da Ekuban, attığı golü sakatlanan Abdülkadir Ömür'e hediye etti.

Caleb Ekuban maç sonu "Aldığımız galibiyet ve attığımız golleri Abdülkadir Ömür'e adıyoruz. Geri döndüğünde iyi yerde olması için mücadele ediyoruz. 10 numaralı oyuncumuz Abdülkadir Ömür için gol sevincinde hareket yaptım, onu kalbimizde taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanındaki 3 puanı Abdülkadir Ömür'e hediye etti.

Son dakika - Trabzonspor galibiyeti Abdülkadir Ömüre hediye etti

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