Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-0

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

Trabzon Medical Park Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Geldiğinden beri performansıyla göz dolduran Trabzon'un yeni transferi Bakasetas 67. dakikada sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Yunan yıldız böylece son 4 maçta 3. golünü atmış oldu. Öte yandan Nwakaeme 90+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü

Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini elde eden Trabzonspor puanını 45'e yükseltirken, Gaziantep ekibi 38 puanda kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban (Dk. 85 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Yunus Mallı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90 2 Afobe)

Gaziantep : Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 90 Morais), Rashid (Dk. 46 Vetrih), Jefferson (Dk. 84 Kenan Özer), Maxim, Mirallas, Muhammet Demir (Dk. 90 Riberio)

Gol: Dk. 67 Bakasetas (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 6 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 57 Mirallas, Dk. 60 Vetrih, Dk. 61 Ricardo Sa Pinto, Dk. 76 Ertuğrul Ersoy, Dk. 89 Maxim (Gaziantep Teknik Direktörü) (Gaziantep)

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.

34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

57. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

67. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Flavio kafayla topu yakın mesafedeki Bakasetas'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Kalan dakikalarda da gol olmayınca bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen'in yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, orta sahada ise Baker’in yerine Flavio'yu oynattı.

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen’in yanı sıra Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan üç futbolcu da Gaziantep maçında forma giyemedi.

Altı oyuncusundan yoksun olarak Gaziantep maçına çıkan bordo-mavililerde yedek kulübesinde genç oyuncular ağırlıkla yer aldı.