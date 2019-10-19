Trabzonspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor! Canlı bahis ile Misli.com'da...

Ligde son olarak Karadeniz Derbisi’nde Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor, oldukça zor hava ve saha şartlarında oynanan maçta ilk yarısında geri düşmüş; ancak geriden gelerek 3 puan kazanmıştı.

Bu maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Sörloth takımının en iyisiydi. Bu maçtan sonra Avrupa Ligi’nde evinde Krasnodar ile karşılaşacak. Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür’ün kesin oynamayacağı ev sahibinde milli takımda sakatlanan Abdülkadir Parmak ile Hosseini, Yusuf Sarı ve Obi Mikel’in durumları şüpheli.Evinde Başakşehir’e kaybederek bu sezon Süper Lig’deki ilk iç saha yenilgisini alan Gaziantep FK, aynı zamanda 5 maçlık yenilmezlik serisine de son vermiş oldu. Milli maç arasında boş durmayan Gaziantep FK, 1. Lig ekibi Adanaspor ile hazırlık maçında karşılaştı ve 3-2 kazandı. Bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol yiyen Gaziantep FK, sadece ilk haftadaki Fenerbahçe maçında gol atamamıştı. Sakatlığı olan Muğdat Çelik ve cezalı Güray Vural’dan yararlanamayacak olan konuk ekipte Tetteh’in de durumu şüpheli.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Trabzonspor bu sezon ligde oynadığı bütün maçlar karşılıklı gol var bitti.

• Gaziantep FK’nın bu sezon ligde oynadığı 7 maçın 6’sı karşılıklı gol var bitti.

• Bu sezon Trabzonspor’un ligde oynadığı 7 maçın 5’inde ilk yarıda 2 gol atıldı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Trabzonspor’un maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %60’ından fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Altı/Üstü. Misli.com üyelerinin yaklaşık %10’u mücadelede en azından 3 golün atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle dönen Trabzonspor, zirvede Alanyaspor takibini sürdürüyor. Sturridge’nin de takıma dahil olması bordo mavililere hava kattı.

Antrenmanda sakatlanan Obi Mikel’in bu karşılaşmada oynamama ihtimali var. Nijeryalı oyuncunun durumu maç günü belli olacak. Ayrıca Onazi, Abdülkadir Ömür ve Ekuban’ın da tedavileri sürüyor.

Gazişehir, Sumudica yönetiminde lige renk katıyor. Güray Vural’ın atıldığı karşılaşmada 70 dakika 10 kişi oynadıkları Başakşehir önünde sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldılar. Cezalı Güray bu maçta görev alamayacak.

Trabzonspor, iyi bir hava yakaladı. Taraftar desteğiyle de içeride farklı oynuyorlar. Gazişehir ters bir ekip olsa da iç saha avantajıyla kazananın Trabzonspor olacağını düşünüyorum.