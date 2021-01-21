21.01.2021 - 15:47 | | AA
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyunculara toparlanma testi yapıldı.
Futbolcular, grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 ve şut çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.