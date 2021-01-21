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21.01.2021 - 15:47 | | AA

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyunculara toparlanma testi yapıldı.

Futbolcular, grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 ve şut çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

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