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08.10.2020 - 17:29 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor, giyim sponsorluğu anlaşmasını uzattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu iş birliğimizin uzun yıllar sürmesi temennisiyle, 2020-2021 sezonunda futbol takımımız, yönetim kurulumuz, idari ve teknik heyetimizin giyim sponsorluğunu üstlenen Damat Tween'e bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Trabzonspor, giyim sponsorluğu anlaşmasını uzattı
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Trabzonspor Kulübü, Orka Holding bünyesindeki Damat Tween ile giyim sponsorluğu anlaşmasının yenilendiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, resmi giyim sponsoru Damat Tween'in, 2020-2021 sezonunda da futbol takımına, yönetim kuruluna, idari ve teknik heyete özel koleksiyon hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulübümüz ile Damat Tween arasında 2018 yılından beri devam eden başarılı, güçlü ve örnek bir sponsorluk anlaşmamız var. Bu iş birliğimizin uzun yıllar sürmesi temennisiyle, 2020-2021 sezonunda futbol takımımız, yönetim kurulumuz, idari ve teknik heyetimizin giyim sponsorluğunu üstlenen Damat Tween'e bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun ise sporun ve sporcunun yanında olmaktan her zaman gurur duyduklarını dile getirip, "Damat Tween olarak dünya moda perakendesindeki gücümüzle yeni başarılar hedefleyen Trabzonspor'a desteğimizin sürmesinden mutluyuz. Güçlü iş birliğimizin hem Trabzonspor Kulübünün hem de Damat Tween markamızın başarılarına ivme katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Trabzonspor, giyim sponsorluğu anlaşmasını uzattı

 

 

 

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