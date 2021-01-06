 Trabzonspor - Göztepe : 1-0

Trabzonspor - Göztepe'yi 1-0 yendi. Süper Lig'in 17. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Abdullah Avcı ile çıkış yakalayan Karadeniz temsilcisi bu sezon ligde zor günler geçiren Ege temsilcisi Göztepe'yi 27. dakikada Ekuban'ın attığı gole ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor bu galibiyet ile puanını 26'ya çıkarırken Göztepe 19 puanda kaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı dışı sağ çaprazında önünde bulan Ekuban'ın düzgün vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Berkan Emir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Halil Akbunar'ın önüne düştü. Müsait durumdaki bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

19. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ndiaye'nin ters kafa vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat, tehlikeyi önledi.

26. dakikada Baker'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

28. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Marlon'un pasında soldan hızla ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in içeriye çıkardığı topu Abdulkadir Ömür tamamlamak istedi. Direkten dönen meşin yuvarlığı bu kez Ekuban tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0

31. dakikada Serkan Asan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın yatarak kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

MAÇTAN NOTLAR:

AVCIDAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Fatih Karagümrük maçına göre Göztepe karşısında ilk 11de tek değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Flavionun yerine Abdülkadir Ömüre şans verdi. Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilalin yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.

ALTYAPIDAN 8 OYUNCU KADRODA

Bordo-mavililerde Göztepe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna altyapıdan yetişen 8 oyuncu dahil edildi. Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür Göztepe karşısında ilk 11de forma şansı bulurken, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç ve Safa Kınalı da kulübede yer aldı.

ÖMÜR 4 HAFTA SONRA

Karadeniz ekibinde, Süper Ligin 12nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.