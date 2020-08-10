Trabzonspor haberleri | Anders Trondsen, Sosa mı olacak Novak mı?

ONUR DİNÇER

Sörloth ile yakın arkadaş olan Norveçli futbolcu, hem merkez orta sahada, hem de ön liberoda oynarken, bu sezon ise 11 karşılaşmanın 10’unda sol bek olarak görev yaptı. Sol ayak hakimiyeti ve yüksek pas yüzdesi en önemli özelliği... Mesafe tanımadan sert şutlar atabiliyor.

Trabzonspor’un Rosenborg’dan kadrosuna kattığı Anders Trondsen, yakın arkadaşı olan Alexander Sörloth’un da gayretleriyle bordo-mavili ekibin yolunu tuttu.

Trondsen ile Sörloth, Norveç genç milli takımlarında birçok maçta birlikte forma giydi. Sahada iyi anlaşan bir ikili oldular, milli takım kamplarında her zaman oda arkadaşıydılar.

Trondsen, Rosenborg forması giydiği dönemde Sörloth ailesinin evine de misafir olup kendileriyle bir araya gelirdi. Rosenborg altyapısından yetişen Sörloth, Sarpsborg’da yıldızı parlayan arkadaşının, siyah-beyazlı kulübe transferinde de pay sahibi olurken, şimdi de Trondsen’in Trabzonspor’a imza atmasını sağladı.



Çok teknik bir isim

Sol ayağına hakimiyeti ve teknik yapısı en önemli özelliği olan Trondsen, yüksek pas yüzdesiyle oynuyor, mesafe tanımadan sert ve isabetli şutlar çekebiliyor. Az yetenek, çok fizik-kondisyon şeklinde tanımlanan genel Norveçli oyun profiline göre çok daha teknik bir futbolcu ve bunda, küçük yaşlarda oynadığı salon futbolunun da etkisi var.

Teknik özelliklerini sert futbolda da ortaya koyabiliyor. Türkiye’deki sert futbol ortamına, Norveç gibi futbolun sert oynandığı bir ligden gelmesi avantaj olacak. Trondsen’in en verimli olduğu asıl bölgesi 8 numara olarak tabir edilen merkez orta saha. Ön libero da oynayan futbolcu ülkesinde geride kalan sezonda bir çok maçta sol bek oynatılarak bu bölgede de tecrübe kazandı.

Atalanta istedi kulübü reddetti

Sarpsborg’da altı gol, altı asistle tamamladığı 2016-17 sezonunda dikkatleri üzerine çeken Anders Trondsen, ülkesindeki büyük kulüplerin transfer listesine girdi, Rosenborg’un yolunu tuttu. Uluslararası arenada İtalya’dan talipleri oluşan orta saha oyuncusu için Atalanta kulübü 2018 yazında transfer girişiminde bulundu. Trondsen için Rosenborg’a 2.3 milyon euro bonservis teklif etseler de bu öneri, Norveç kulübü tarafından geri çevrildi.

Trondsen, Rosenborg formasını son olarak dün akşam giydi. Eski takımı Sarpsborg karşısına ilk 11’de çıkan futbolcu 83. dakikada oyundan alındı, 5-1’lik galibiyete katkıda bulundu.



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