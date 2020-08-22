Trabzonspor haberleri | Celtic, Ekuban transferini bitirmek istiyor!

CELAL UMUT EREN

Celtic’te menajer Neil Lennon, Caleb Ekuban için bastırıyor. Hücumun her yerinde oynayabilen 26 yaşındaki yıldız için İskoç kulübü 6 milyon euroyu gözden çıkarırken transferi bitirmek istiyor

Transferde yoğun bir süreç geçiren Trabzonspor’da Caleb Ekuban için Celtic’in ısrarı sürüyor. Celtic’in menajeri Neil Lennon, Caleb Ekuban’ı kadrosunda görmek istiyor.

Hücumda alternatif ve tek yönlü oyuncu sıkıntısı çektiği kaydedilen Lennon’ın bu nedenle Ganalı yıldızı transfer etmeyi istediği ifade edildi.



6 milyon euroya kadar çıktığı bildirilen İskoç kulübünün bu transferi kısa sürede bitirmek istediği savunuldu. Ancak Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton’ın bu transfere sıcak bakmadığı dile getirildi.

Kadrosunda önemli bir yıldız olan Ekuban’ı bırakmak istemeyen ve yerinin doldurulamayacağını düşünen Newton, şimdilik karşı çıkıyor.





Ancak ekonomik anlamda da Ganalı futbolcu sayesinde iyi bir bonservis kazanma şansı olan bordo-mavililer, Celtic’in teklifini de göz ardı etmiyor. Neil Lennon’ın yaklaşık 4 aydır 26 yaşındaki Ekuban’ı izlediği ve kadrosunda görmek istediği belirtildi. Daha önce Ada’da Leeds United forması giymesi de golcü oyuncu için önemli referans kaynağı oluyor.



Ligde şampiyonluk isteyen İskoç kulübünün, Avrupa kupalarında da iyi bir noktaya ilerlemek için Ekuban gibi çok yönlü bir ismi kadrosunda görmeyi amaçlaması ülke basınında da yer alıyor.

Bu sezon Trabzonspor’da 34 resmi maçta 10 gol atıp 11 asist yapan Caleb Ekuban, toplamda ise 70 resmi maçta 18 gol kaydedip 14 asiste imza attı.