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01.06.2020 - 10:36 | | Takvim

Trabzonspor için Adam Lallana iddiası

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor için Adam Lallana iddiası gündeme geldi.

Trabzonspor için Adam Lallana iddiası
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Sezon başında herkesi ters köşe yapıp Daniel Sturridge'yi kadrosuna katan Trabzonspor için bu kez Adam Lallana iddiası geldi.

Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki on numaranın bordomavili ekibin de radarında olduğu ileri sürüldü.

Altyı yıldır Kırmızılar'da oynayan Lallana bu sezon 1 gol+1 asist üretti.

Trabzonspor için Adam Lallana iddiası

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