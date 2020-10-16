Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 25. randevuda
16.10.2020 - 10:09 | | AA

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 25. randevuda
ABONE OL

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.

- Trabzonspor, 10 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, ligde 10 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 10 lig maçında 5 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.

- Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 16 gol atarken, 15 gol yedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sosa ve Perotti'den sonra Fenerbahçe bir Arjantinli yıldızı daha transfer ediyor!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ozan Tufan fırtınası! Nerden nereye...

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 25. randevuda

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu

Marc-André ter Stegen'in Borussia Mönchengladbach'ta yaptığı en İyi kurtarışlar
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Şampiyon şehir maziyi arıyor
    Şampiyon şehir maziyi arıyor
  2. Transfer haberleri | Galatasaray'da hedef Jonas Wind!
    Transfer haberleri | Galatasaray'da hedef Jonas Wind!
  3. Nikola Kalinic'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!
    Nikola Kalinic'in menajerinden Beşiktaş açıklaması!
  4. Galatasaray'dan son dakika Ryan Babel kararı!
    Galatasaray'dan son dakika Ryan Babel kararı!
  5. Son dakika | THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih
    Son dakika | THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eczacıbaşı imzayı attı! Spor ile eğitim bir arada olacak

Eczacıbaşı imzayı attı! Spor ile eğitim bir arada olacak

Fernando Reges Galatasaray taraftarını kızdırdı! ‘Kariyerim adına geri adımdı’

Fernando Reges Galatasaray taraftarını kızdırdı! ‘Kariyerim adına geri adımdı’

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi’den gövde gösterisi!

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi’den gövde gösterisi!

Son dakika - Fenerbahçe'nin transferini anlattı! "Pelkas tekmeye tekmeyle karşılık verir"

Son dakika - Fenerbahçe'nin transferini anlattı! "Pelkas tekmeye tekmeyle karşılık verir"

Sıradaki Haber