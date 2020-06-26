Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 72. randevuda

Geride kalan 71 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 38-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 114 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Tra bzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, oynanan 35 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı. Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.