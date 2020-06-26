Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 72. randevuda
26.06.2020 - 10:33 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 72. randevuda

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 72. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 72. randevuda
ABONE OL

 

Geride kalan 71 maçta bordo-mavili takımın galibiyetlerde 38-16 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu mücadelelerde rakip fileleri 114 kez havalandırırken, kalesinde 64 gol gördü.

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü 72. randevuda

Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Tra bzon'da oynanan maçlarda da Trabzonspor üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, oynanan 35 maçın 24'ünden galibiyetle ayrılırken 9 maç beraberlikle sona erdi ve 2 karşılaşmayı da Ankaragücü kazandı. Trabzonspor, Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini, 1991-1992 ve 1994-1995 sezonlarında 4-0'lık sonuçla elde etmişti. Ankaragücü ise 1992-1993 sezonunda, bordo-mavili takımı sahasında 5-2 yenmişti.

 

Liverpool'lu futbolcular şampiyonluk haberini böyle aldılar...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu Alanyaspor
    Süper Lig'de Göztepe'nin konuğu Alanyaspor
  2. Türkiye'nin en büyük spor tesisi Diyarbakır’da
    Türkiye'nin en büyük spor tesisi Diyarbakır’da
  3. Son dakika - Isla, paraların yattığını Gustavo’dan öğrendi
    Son dakika - Isla, paraların yattığını Gustavo’dan öğrendi
  4. Sivasspor’a 7'nci kez korona virüs testi yapıldı
    Sivasspor’a 7'nci kez korona virüs testi yapıldı
  5. Futbolda haftanın programı!
    Futbolda haftanın programı!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ toprağa verildi

Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ toprağa verildi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibi Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki rakibi Yeni Malatyaspor

Katar ve FIFA, Arap ülkelerinin katılacağı futbol şampiyonası düzenleyecek

Katar ve FIFA, Arap ülkelerinin katılacağı futbol şampiyonası düzenleyecek

Sevilla - Real Valladolid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sevilla - Real Valladolid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber