Trabzonspor ilk ÅŸampiyonluÄŸun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde mesaj yayÄ±mladÄ±

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, futbol takÄ±mÄ±nÄ±n 23 MayÄ±s 1976 tarihinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸimdiki adÄ±yla SÃ¼per Lig'de ilk ÅŸampiyonluÄŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde mesaj yayÄ±mladÄ±.

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "O gÃ¼n bir ÅŸehir TÃ¼rk futbolunun tarihini deÄŸiÅŸtirmiÅŸti! Ä°nanÄ±yoruz, bu coÅŸkuyu yeniden yaÅŸayacaÄŸÄ±z! 23 MayÄ±s 1976" ifadelerine yer verildi.

Â