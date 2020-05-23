Trabzonspor ilk ÅŸampiyonluÄŸun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde mesaj yayÄ±mladÄ±

23.05.2020 - 15:35 | | TRABZON (AA) -
Trabzonspor ilk ÅŸampiyonluÄŸun yÄ±l dönümünde mesaj yayÄ±mladÄ±
Bordo-mavili kulÃ¼p, 1976 yÄ±lÄ±ndaki ilk ÅŸampiyonluÄŸun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde mesaj yayÄ±mladÄ±.Â
Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, futbol takÄ±mÄ±nÄ±n 23 MayÄ±s 1976 tarihinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸimdiki adÄ±yla SÃ¼per Lig'de ilk ÅŸampiyonluÄŸunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde mesaj yayÄ±mladÄ±.
Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "O gÃ¼n bir ÅŸehir TÃ¼rk futbolunun tarihini deÄŸiÅŸtirmiÅŸti! Ä°nanÄ±yoruz, bu coÅŸkuyu yeniden yaÅŸayacaÄŸÄ±z! 23 MayÄ±s 1976" ifadelerine yer verildi.
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