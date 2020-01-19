Trabzonspor - Kasımpaşa: 6-0

Süper Lig'de Trabzonspor ikinci yarının açılışına Kasımpaşa maçıyla yaptı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi bordo-mavili ekip 5-0 kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 25. dakikada Sörloth, 27., 55. ve 88. dakikada Sörloth, 29. ve 83. dakikada Nwakaeme kaydetti. Kasımpaşa'da 47. dakikada Jorge Fernandes kırmızı kart gördü.

Trabzonspor 35 puanla 3. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 15 puanla 15. sırada kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa (Dk. 61 Abdulkadir Parmak), Ekuban (Dk. 57 Serkan Asan), Ndiaye (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Brecka, Fernandes, Özgür Çek, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Thiam (Dk. 58 Ndongala), Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 50 Sarlija), Koita

Goller: Dk. 25 Sosa, Dk. 27, 55 ve 88 Sörloth, Dk. 29 ve 83 Nwakaeme (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Fernandes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 16 Pereira (Trabzonspor), Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 64 Sarlija (Kasımpaşa)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

12. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Trabzonpor, farkı 2'ye çıkardı. Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0

29. dakikada Trabzonspor 3. golü buldu. Kasımpaşa savunmasının ceza alanından çıkaramadığı topa sahip olan Nwakaeme, ceza alanı sağ çaprazından düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 3-0

39. dakikada Koita'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.

Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

55. dakikada ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, topu arka direkte uygun durumda bekleyen Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

83. dakikada Trabzonspor, 5. golü buldu. Sağ kanattan Pereira'nın ortasında, kimsenin dokunamadığı top arkada uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 5-0

88. dakikada Trabzonspor, farkı 6'ya çıkardı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Serkan Asan'ın kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu, Sörloth tamamlayarak filelere gönderdi: 6-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Ziraat Türkiye Kupası’nda hafta içi oynadıkları Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'inden farklı olarak Kasımpaşa karşısında iki değişikliğe gitti. Genç teknik adam Erce'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Uğurcan'a, Abdulkadir Parmak'ın yerine ise Ekuban'a ilk 11’de görev verdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Sturridge'nin yanı sıra Arda Akbulut kadroda yer almadı

YUSUF, NOVAK VE UĞURCAN DÖNDÜ

Trabzonspor'da ligin 16'ncı haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Yusuf Sarı ile, 17'nci haftada oynanan Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde sakatlanan Uğurcan Çakır ile Filip Novak, Kasımpaşa karşılaşmasıyla takıma döndüler. Uğurcan maça ilk 11'de başlarken, Yusuf ile Novak ise yedek kulübesinde yer aldı.

STURRIDGE YİNE YOK

Trabzonspor'un Antalya kampında sakatlık yaşayan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Denizlispor maçında forma giymeyen Daniel Sturridge, Kasımpaşa ile oynanan maç öncesinde de ağrılarının devam ettiğini bildirirken, karşılaşmanın da kadrosuna dahil edilmedi.

EKUBAN LİGDE 14 MAÇ SONRA 11'DE

Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban, ligde 14 maç sonra Kasımpaşa karşılaşmasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'de maça başlayan ve bir de gol kaydeden Ekuban, Kasımpaşa karşılaşmasında teknik direktör Hüseyin Çimşir tarafından sağ kanatta görevlendirildi.

BİLAL BAŞACIKOĞLU DA MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'un gündeminde yer alan sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu da Medical Park Stadyumu'na gelerek karşılaşmayı tribünden takip etti. Bordo-mavililerin 24 yaşındaki oyuncunun transferine önümüzdeki günlerde resmiyet kazandırması bekleniyor.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig’in 18’inci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar Medical Park Stadyumu tribünlerinin önemli bölümünü doldurarak ikinci yarının ilk müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadılar.