Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
28.10.2020 - 19:00 | | AA

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına kapalı taktik bir antrenman gerçekleştirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen'in, antrenmanda yer almadıkları belirtildi. Abdulkadir Parmak'ın ise Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi şaşkınlığı! Lazio'da ilk maçının ardından...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Emre Belözoğlu imzayı attı, hayalini açıkladı!

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonsporlu futbolculardan "Nefes Nefese Futbol"

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu imzayı attı | İlk sözleri...
daha fazla video için



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Michael Frey koronavirüse yakalandı

Son Dakika | Michael Frey koronavirüse yakalandı

Son Dakika | Manchester United'dan Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık sözleşme

Son Dakika | Manchester United'dan Hakan Çalhanoğlu'na 5 yıllık sözleşme

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat’tan önemli açıklamalar

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat’tan önemli açıklamalar

Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Sıradaki Haber